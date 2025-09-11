Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Les héros de la galaxie Tome 28

Ryu Fujisaki, Yoshiki Tanaka, Jun'ichi Takeda

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Voici la saga héroïque contant le destin de deux hommes d'exception, à qui reviendra la tâche de mettre fin à une interminable guerre galactique ! La Bataille du Couloir a débuté avec un écart phénoménal entre les forces en présence. Faisant fi de son infériorité numérique, la flotte de Yang défait les forces ennemies au moyen de tactiques audacieuses. Bientôt, le navire-amiral de l'Empire est à portée de tir ! L'amiral Mittermeyer s'interpose, mais une nouvelle fracassante ébranle le Brünhild : ce dernier a été tué au combat ! Reinhard regarde ses hommes et ses amiraux tomber les uns après les autres ! Pris d'hallucinations, il voit Kircheis, son ami jadis disparu... Quelle sera donc la conclusion de cette terrible Bataille du Couloir ?

Par Ryu Fujisaki, Yoshiki Tanaka, Jun'ichi Takeda
Chez Kurokawa

|

Auteur

Ryu Fujisaki, Yoshiki Tanaka, Jun'ichi Takeda

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les héros de la galaxie Tome 28 par Ryu Fujisaki, Yoshiki Tanaka, Jun'ichi Takeda

Commenter ce livre

 

Les héros de la galaxie Tome 28

Ryu Fujisaki, Yoshiki Tanaka trad. Jun'ichi Takeda

Paru le 11/09/2025

192 pages

Kurokawa

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042018573
9791042018573
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.