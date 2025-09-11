Les héros de la galaxie Tome 28

Voici la saga héroïque contant le destin de deux hommes d'exception, à qui reviendra la tâche de mettre fin à une interminable guerre galactique ! La Bataille du Couloir a débuté avec un écart phénoménal entre les forces en présence. Faisant fi de son infériorité numérique, la flotte de Yang défait les forces ennemies au moyen de tactiques audacieuses. Bientôt, le navire-amiral de l'Empire est à portée de tir ! L'amiral Mittermeyer s'interpose, mais une nouvelle fracassante ébranle le Brünhild : ce dernier a été tué au combat ! Reinhard regarde ses hommes et ses amiraux tomber les uns après les autres ! Pris d'hallucinations, il voit Kircheis, son ami jadis disparu... Quelle sera donc la conclusion de cette terrible Bataille du Couloir ?