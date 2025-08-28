Chico Lama

Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes ! Chico le lama est content de retrouver ses copains. Sauf qu'il y a du changement dans l'école : pas du côté des professeurs ni des élèves, non, non, mais du côté de la cantine. Désormais, il n'y aura plus de frites. Rien, pas l'ombre d'une pomme de terre. Un vent de révolte souffle sur la mèche de Chico. Des frites ! Des frites ! Des frites ! Nom d'un brocoli périmé, la grève est déclarée !