#Album jeunesse

Chico Lama

Olivier Dupin, Roger Zanni

ActuaLitté
Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes ! Chico le lama est content de retrouver ses copains. Sauf qu'il y a du changement dans l'école : pas du côté des professeurs ni des élèves, non, non, mais du côté de la cantine. Désormais, il n'y aura plus de frites. Rien, pas l'ombre d'une pomme de terre. Un vent de révolte souffle sur la mèche de Chico. Des frites ! Des frites ! Des frites ! Nom d'un brocoli périmé, la grève est déclarée !

Par Olivier Dupin, Roger Zanni
Chez Editions Splash

|

Auteur

Olivier Dupin, Roger Zanni

Editeur

Editions Splash

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Chico Lama

Olivier Dupin

Paru le 28/08/2025

Editions Splash

8,95 €

ActuaLitté
9782368293690
