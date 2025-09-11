993, le convoi n° 11

Durant le seul été 1942, ce sont plus de 30 convois de déporté·es à destination du camp d'extermination d'Auschwitz qui vont quitter la région parisienne et le Loiret. Les Juifs et les Juives étranger·es constituent l'écrasante majorité de ces victimes de l'antisémitisme nazi, pourchassés avec l'approbation et la collaboration sans faille de l'Etat français qui siège à Vichy. A partir d'un fichier dressant la liste de ces 993 victimes de la barbarie, l'auteur a cherché à comprendre qui étaient les compagnes et compagnons de Rywka et Nahoum, ses grands-parents, embarqués dans ce convoi vers la mort. Il a tenté d'établir leurs origines, leurs lieux de résidence, leurs activités professionnelles. L'ouvrage tente d'apporter des réponses à plusieurs question ? : - Pour quelles raisons ce convoi est-il composé de trois fois plus de femmes que d'hommes ? - Pourquoi n'y a-t-il dans ce convoi que des adolescent·es et aucun enfant en dessous de 14 ans ? - Que sont devenus les plus jeunes enfants ?? La mécanique de la spoliation des Juifs, mise en place par Vichy et l'occupant allemand, par le biais du Commissariat général aux questions juives est également abordée à travers la présentation du "dossier d'aryanisation" des grands-parents de l'auteur. Faisant alterner récits et témoignages familiaux avec de nombreuses découvertes concernant nombre de déporté·es, ce travail de recherche a permis, pour une partie importante des victimes de ce convoi, de faire ressurgir des trajectoires individuelles dans toute leur singularité, des existences ordinaires, comme affirmation d'une résistance à la banalisation de l'horreur collective et aux injures du temps et de l'oubli.