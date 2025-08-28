Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Et si on imaginait l'école de demain ?

Céline Cael, Laurent Reynaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si l'école de demain devenait le terreau d'une société plus juste, durable et épanouissante ou progressiste, humaniste et écologique ? En imaginant ce que pourrait être l'école dans un futur proche, ce docu-fiction ouvre des pistes concrètes pour transformer en profondeur notre système éducatif et se projeter dans un lendemain désirable. " Face à l'incompréhension générée par les multiples réformes de l'Education nationale, tant parmi les enseignants que les parents et les élèves, nous avons nourri l'espoir d'une école différente. Cet espoir prend la forme d'un récit d'anticipation. Convaincus que de nouveaux imaginaires peuvent façonner des futurs souhaitables, nous avons choisi le docu-fiction, pour imaginer l'école dans une vingtaine d'années. Nous pensons que la fiction peut contribuer à inspirer les politiques éducatives et les pratiques pédagogiques de demain. " Résumé : Dans un futur proche, autour de 2050, où de grands changements ont eu lieu dans le système éducatif, Camille, journaliste d'investigation, est chargée d'enquêter sur le quotidien d'un " complexe scolaire ". A travers une série de chroniques, entrecoupées de moments d'introspection, elle découvre et relate les bouleversements apparus à la suite des " Grandes Refontes " : suppression des classes, mise en place d'îlots multi-âges, d'un apprentissage coopératif et pratique, démocratisation des processus de décision impliquant les élèves, formation continue tout au long de la vie, etc. Son immersion la confronte à ses propres souvenirs scolaires difficiles et l'amène à interroger le sens de l'école.

Par Céline Cael, Laurent Reynaud
Chez Ecole vivante

|

Auteur

Céline Cael, Laurent Reynaud

Editeur

Ecole vivante

Genre

Education nationale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Et si on imaginait l'école de demain ? par Céline Cael, Laurent Reynaud

Commenter ce livre

 

Et si on imaginait l'école de demain ?

Céline Cael, Laurent Reynaud

Paru le 28/08/2025

128 pages

Ecole vivante

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782366381443
9782366381443
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.