Et si on imaginait l'école de demain ?

Et si l'école de demain devenait le terreau d'une société plus juste, durable et épanouissante ou progressiste, humaniste et écologique ? En imaginant ce que pourrait être l'école dans un futur proche, ce docu-fiction ouvre des pistes concrètes pour transformer en profondeur notre système éducatif et se projeter dans un lendemain désirable. " Face à l'incompréhension générée par les multiples réformes de l'Education nationale, tant parmi les enseignants que les parents et les élèves, nous avons nourri l'espoir d'une école différente. Cet espoir prend la forme d'un récit d'anticipation. Convaincus que de nouveaux imaginaires peuvent façonner des futurs souhaitables, nous avons choisi le docu-fiction, pour imaginer l'école dans une vingtaine d'années. Nous pensons que la fiction peut contribuer à inspirer les politiques éducatives et les pratiques pédagogiques de demain. " Résumé : Dans un futur proche, autour de 2050, où de grands changements ont eu lieu dans le système éducatif, Camille, journaliste d'investigation, est chargée d'enquêter sur le quotidien d'un " complexe scolaire ". A travers une série de chroniques, entrecoupées de moments d'introspection, elle découvre et relate les bouleversements apparus à la suite des " Grandes Refontes " : suppression des classes, mise en place d'îlots multi-âges, d'un apprentissage coopératif et pratique, démocratisation des processus de décision impliquant les élèves, formation continue tout au long de la vie, etc. Son immersion la confronte à ses propres souvenirs scolaires difficiles et l'amène à interroger le sens de l'école.