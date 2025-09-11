Inscription
#Imaginaire

ActuaLitté
Nicholas a toujours craint les Enlunés... mais sait-il seulement qui il est ? Sorciers sans pitié. Magie lunaire destructrice. Créatures du démon. Voilà ce que Nicholas sait des Enlunés. Pourtant, lorsque le monastère où il a grandi se fait attaquer par des mercenaires, il est secouru par Thaïssanell, une Enlunée aux puissants pouvoirs. Pourquoi l'aide-t-elle ? Peut-il lui faire confiance ? A ses côtés, Nicholas se retrouve entraîné dans une dangereuse quête de vérité, d'identité et de justice. Une aventure qui le propulse au coeur du conflit millénaire opposant les Enlunés et les hommes de foi... Quel camp Nicholas choisira-t-il ?

Chez Editions Auzou

|

Auteur

Editeur

Editions Auzou

Genre

Mondes fantastiques

Les Enlunés

Paru le 11/09/2025

416 pages

Editions Auzou

16,95 €

9791039558983
