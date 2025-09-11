Nicholas a toujours craint les Enlunés... mais sait-il seulement qui il est ? Sorciers sans pitié. Magie lunaire destructrice. Créatures du démon. Voilà ce que Nicholas sait des Enlunés. Pourtant, lorsque le monastère où il a grandi se fait attaquer par des mercenaires, il est secouru par Thaïssanell, une Enlunée aux puissants pouvoirs. Pourquoi l'aide-t-elle ? Peut-il lui faire confiance ? A ses côtés, Nicholas se retrouve entraîné dans une dangereuse quête de vérité, d'identité et de justice. Une aventure qui le propulse au coeur du conflit millénaire opposant les Enlunés et les hommes de foi... Quel camp Nicholas choisira-t-il ?