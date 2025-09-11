Inscription
La sage-femme d'Auschwitz

Anna Stuart, Maryline Beury, Cristelle Ledroit

Au coeur de l'enfer, une femme se bat pour l'espoir. " Rappelle-toi : notre seule arme, c'est de rester en vie, et pour rester en vie, nous devons aimer, nous devons donner, et, malheureusement, nous devons souffrir. " Lorsqu'elle arrive à Auschwitz, sous un ciel bas et gris, Ana est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp. Mais elle possède une compétence que les nazis recherchent : elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières. Une mission terrible car, dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont emmenés et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leurs bébés, Ana essaie d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle tatoue les petits avec les numéros de déportées de leurs mères. C'est une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur : et si, après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ces enfants et leurs mères pouvaient se retrouver ?

Par Anna Stuart, Maryline Beury, Cristelle Ledroit
Chez Lizzie

Auteur

Anna Stuart, Maryline Beury, Cristelle Ledroit

Editeur

Lizzie

Genre

XXe siècle

La sage-femme d'Auschwitz

Anna Stuart, Cristelle Ledroit trad. Maryline Beury

Paru le 11/09/2025

380 pages

Lizzie

23,90 €

9791036642661
© Notice établie par ORB
