Nouvelle bible commentée

J-M Di Costanzo

ActuaLitté
EPITRE DE PAUL A PHILEMON / DEUXIEME EPITRE DE PIERRE La Deuxième Epître de Pierre tisse un lien étonnamment étroit avec les chrétiens d'aujourd'hui. Les croyants d'alors, tout comme ceux d'aujour- d'hui, évoluent dans un monde où les repères vacillent et où la foi est mise à l'épreuve par les faux enseignements, le relâchement des moeurs et les doutes quant au retour du Christ. Pierre s'adresse à une Eglise confrontée à la tentation de céder à l'indifférence morale et à la confusion doctrinale. Cette lettre résonne comme un encouragement intemporel à rester vigilants, persévérants et confiants dans les promesses de Dieu. Ce texte puissant demeure un appel pressant à vivre une foi lucide, fidèle et vivante dans l'attente du jour du Seigneur. A ses côtés, l'Epître à Philémon révèle la force transformatrice de l'Evangile dans les relations humaines : un appel à aimer comme Christ, jusque dans nos liens les plus concrets. Deux lettres brèves, deux appels puissants : 2 Pierre nous exhorte

Par J-M Di Costanzo
Chez Viens et vois

J-M Di Costanzo

Viens et vois

Bibles

Paru le 11/09/2025

108 pages

Viens et vois

11,00 €

9782363344748
