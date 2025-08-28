Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Job

Woody Lewis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" La souffrance et la joie ne sont pas incompatibles. " C'est par cette affirmation à la fois surprenante et profonde que Woody Lewis nous invite à plonger dans son commentaire du livre de Job. Ce texte biblique, perturbant à bien des égards, soulève des questions essentielles : pourquoi l'innocent doit-il endurer la souffrance ? Pourquoi Dieu permet-il l'épreuve ? Dieu est-il véritablement juste et bon ? A travers les discours des amis de Job, les plaintes de Job lui-même, puis la réponse de Dieu, le lecteur est amené à s'interroger sur la question centrale de ce livre : comment faisons-nous face à la souffrance dans notre propre vie ? Quelle attitude adoptons-nous envers Dieu lorsque nous traversons la vallée de l'épreuve ? Section après section, l'auteur propose un plan structuré et analyse le texte biblique, puis suggère des applications concrètes et partage des témoignages édifiants. Il conclut enfin par des questions propices à une réflexion personnelle ou en groupe.

Par Woody Lewis
Chez Editions Clé

|

Auteur

Woody Lewis

Editeur

Editions Clé

Genre

Théologie protestante

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Job par Woody Lewis

Commenter ce livre

 

Job

Woody Lewis

Paru le 11/09/2025

288 pages

Editions Clé

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782358431804
9782358431804
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.