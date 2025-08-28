" La souffrance et la joie ne sont pas incompatibles. " C'est par cette affirmation à la fois surprenante et profonde que Woody Lewis nous invite à plonger dans son commentaire du livre de Job. Ce texte biblique, perturbant à bien des égards, soulève des questions essentielles : pourquoi l'innocent doit-il endurer la souffrance ? Pourquoi Dieu permet-il l'épreuve ? Dieu est-il véritablement juste et bon ? A travers les discours des amis de Job, les plaintes de Job lui-même, puis la réponse de Dieu, le lecteur est amené à s'interroger sur la question centrale de ce livre : comment faisons-nous face à la souffrance dans notre propre vie ? Quelle attitude adoptons-nous envers Dieu lorsque nous traversons la vallée de l'épreuve ? Section après section, l'auteur propose un plan structuré et analyse le texte biblique, puis suggère des applications concrètes et partage des témoignages édifiants. Il conclut enfin par des questions propices à une réflexion personnelle ou en groupe.