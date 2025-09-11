L'estime de soi est la réponse

Le Dr Yoon Hong Gyun est psychiatre et directeur de la clinique psychiatrique qui porte son nom. Diplômé de la faculté de médecine de l'université Chung-Ang de Séoul, il est réputé pour son expertise en matière d'estime de soi et de dépendance psychologique. Elevé dans une famille nombreuse de dix enfants, son milieu de vie et les interactions avec son entourage ont très tôt suscité son intérêt pour la psychologie comportementale.