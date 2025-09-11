Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'estime de soi est la réponse

Danielle Lafarge, Yoon Hong Gyun

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Dr Yoon Hong Gyun est psychiatre et directeur de la clinique psychiatrique qui porte son nom. Diplômé de la faculté de médecine de l'université Chung-Ang de Séoul, il est réputé pour son expertise en matière d'estime de soi et de dépendance psychologique. Elevé dans une famille nombreuse de dix enfants, son milieu de vie et les interactions avec son entourage ont très tôt suscité son intérêt pour la psychologie comportementale.

Par Danielle Lafarge, Yoon Hong Gyun
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Danielle Lafarge, Yoon Hong Gyun

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Pensée positive

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'estime de soi est la réponse par Danielle Lafarge, Yoon Hong Gyun

Commenter ce livre

 

L'estime de soi est la réponse

Yoon Hong Gyun trad. Danielle Lafarge

Paru le 11/09/2025

352 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028534080
9791028534080
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.