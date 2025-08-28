L'âme des sons

Une expérience spirituelle par la musique Si la question du pouvoir mystique des sons a souvent été débattue, c'est la première fois que l'on dispose d'autant de données précises sur un musicien considéré comme un magicien des sons et un penseur spirituel : Ostad Elahi (1895-1974). Pour façonner ce langage de l'âme, il transforma en musique pure le répertoire du luth sacré kurde (tanbur) et les hymnes de l'Iran antique dont il reçut la transmission dès son enfance. Ses explications et commentaires mettent en lumière les conditions d'une musique de l'âme. En déclinant les grands thèmes métaphysiques, il nous offre une puissante réflexion sur les expériences des états spirituels dans le corps. Multipliant les angles d'approche, cette étude constitue une contribution unique et originale à l'esthétique autant qu'à l'anthropologie religieuse et à la mystique orientale.