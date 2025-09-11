Vous êtes accro aux sucreries, à la junk-food, à la nicotine ou aux réseaux sociaux ? Et si on vous disait que ce n'est pas une question de volonté ? Que votre cerveau a été comme piraté ? Dans Tous accros, Nicklas Brendborg explore les raisons scientifiques qui rendent si vulnérables aux addictions modernes. En s'appuyant sur les dernières recherches en neurosciences, il dévoile comment ces drogues détournent le système de récompense de notre cerveau, afin de nous maintenir sous l'emprise de comportements nocifs. Comment en sommes-nous arrivés là... et surtout, comment en sortir ? Dans cet essai éclairant, découvrez : - Comment les géants de l'alimentation et du numérique cultivent nos dépendances ; - Pourquoi le sucre et les écrans, producteurs de dopamine, piègent notre cerveau ; - Les conséquences de l'hyperstimulation ; - Des exemples concrets scientifiquement validés pour reprendre le contrôle. Reprenez le pouvoir sur votre cerveau ! Nicklas Brendborg est doctorant en biologie moléculaire à l'université de Copenhague, lauréat de la prestigieuse bourse Novo, et l'un des chercheurs les plus prometteurs de sa génération. Son premier livre, Pourquoi les méduses ne vieillissent pas ? , paru aux Editions Leduc, est un best-seller international. Avec Tous accros, publié dans 11 pays, il s'érige comme l'une des nouvelles grandes voix de la vulgarisation scientifique.