Les présidents américains

Il y a 235 ans, les Américains inventaient la fonction présidentielle. Plus que jamais, ils sont persuadés - comme la plupart des étrangers - qu'à la Maison-Blanche, "l'homme le plus puissant de la planète" règle les affaires de la nation et, pourquoi pas, du monde entier. De George Washington à Joe Biden, en passant par Lincoln, Wilson, Kennedy, Reagan et beaucoup d'autres, les présidents des Etats-Unis ont marqué de leur empreinte les institutions et leur époque. Mais, à vrai dire, qu'y a-t-il de commun entre le premier d'entre eux et son dernier successeur ? Face au Congrès, à la Cour suprême et aux 50 Etats fédérés, le président est devenu le symbole de la nation : à lui seul, il incarne les Etats-Unis. Toutefois, est-il aussi puissant qu'on le croit ?