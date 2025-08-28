Sociologie de Grenoble

Grenoble a tout d'une grande ville, avec ses importants centres de recherche, ses entreprises de haute technologie, sa forte concentration de cadres et d'ingénieurs. Elle semble en partager aussi les problèmes : pollution, délinquance, inégalités... Nichée au creux des massifs alpins, à l'ombre de Lyon et aux portes de la Suisse et de l'Italie, Grenoble n'en reste pas moins une ville moyenne par sa démographie et son rayonnement. Elle s'est toutefois distinguée par la rencontre entre des mondes politique, scientifique et industriel qui ont construit le récit d'un laboratoire d'innovations technologiques, urbaines, culturelles et sociales. Ce livre en brosse un portrait contrasté : celui d'une ville tiraillée entre attractivité et répulsion, qui offre un cadre de vie marqué par de fortes hiérarchies sociospatiales et des recompositions économiques favorisant certains secteurs au détriment d'autres. Ni Silicon Valley française, ni Chicago alpine, Grenoble mérite qu'on s'y intéresse pour ce qu'elle est vraiment, en montrant la diversité des modes de vie de l'ensemble de sa population, et non uniquement de ses élites ou de ses marges.