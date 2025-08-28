Vieux-Pays, laisse laissée libre à Tréguennec

"? Que l'on songe, noyé de brume (...) il faut entendre le grondement des vagues les cris du sable, loups qui hurlent plus loin que la mémoire/voyage sans les murs et le ciel plus vaste que les heures ? " Entrer dans un livre de Michel Cossec, c'est entrer dans un imaginaire intime, où les mots servent de repères. C'est pénétrer dans un monde paradoxal où le mythe dispute au réel ? ; où la légende alimente toutes les perspectives et impulse les dérives oniriques. Michel Cossec arpente les rivages de son enfance, les paysages de ses errances à travers le monde, où règnent des parfums d'algues foulées, des bourrasques iodées ou des roches ensoleillées. Ses mots sont ciselés, galets acérés sous une langue qui parle des heures, d'arbres millénaires ou de musique océane. Qui parle avant tout de cette mémoire sans laquelle il n'est aucun Vieux-Pays, de Bretagne ou bien d'ailleurs.