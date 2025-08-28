Inscription
Vieux-Pays, laisse laissée libre à Tréguennec

Michel Cossec

ActuaLitté
"? Que l'on songe, noyé de brume (...) il faut entendre le grondement des vagues les cris du sable, loups qui hurlent plus loin que la mémoire/voyage sans les murs et le ciel plus vaste que les heures ? " Entrer dans un livre de Michel Cossec, c'est entrer dans un imaginaire intime, où les mots servent de repères. C'est pénétrer dans un monde paradoxal où le mythe dispute au réel ? ; où la légende alimente toutes les perspectives et impulse les dérives oniriques. Michel Cossec arpente les rivages de son enfance, les paysages de ses errances à travers le monde, où règnent des parfums d'algues foulées, des bourrasques iodées ou des roches ensoleillées. Ses mots sont ciselés, galets acérés sous une langue qui parle des heures, d'arbres millénaires ou de musique océane. Qui parle avant tout de cette mémoire sans laquelle il n'est aucun Vieux-Pays, de Bretagne ou bien d'ailleurs.

Par Michel Cossec
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Michel Cossec

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

Vieux-Pays, laisse laissée libre à Tréguennec

Michel Cossec

Paru le 28/08/2025

112 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

ActuaLitté
9782336558547
© Notice établie par ORB
