Les paysages revisités

Régis Roux

Un paysage n'est plus immobile quand on revient vers lui. Des traces, des empreintes vécues passent alors d'une maison au regard, de la nature au langage. Ce sont des images restées fidèles à la silhouette éprise d'aquarelles, de la rivière, du grand plateau, de scènes que l'ombre apaisée propose à la disparition, à la solitude. Il aura fallu vivre sans rien laisser à la matière. A un moment décisif du parcours, quelque chemin trouve encore un coeur qui bat toujours ici et là en sentant confusément que dialoguer avec le souffle des choses, de l'horizon et d'une présence permettra de rester en fête.

Par Régis Roux
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Régis Roux

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

Les paysages revisités

Régis Roux

Paru le 28/08/2025

46 pages

Editions L'Harmattan

10,00 €

