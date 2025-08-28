Inscription
#Essais

Quel financement pour l’enseignement supérieur public au Mali ?

Adama Traoré, Cheick Oumar Fomba

ActuaLitté
Cet ouvrage porte sur les acquis, défis et perspectives du financement de l'enseignement supérieur public au Mali. Il cherche à analyser les sources et les mécanismes actuels de financement de l'enseignement supérieur malien. Il s'inscrit dans le cadre de la recherche de solutions durables aux questions de financement de l'enseignement supérieur en république du Mali. Il vient en appui aux efforts consentis par le Gouvernement malien, dans le cadre de sa stratégie d'autonomisation des institutions d'enseignement supérieur (IES), en vue d'une diversification des sources de financement, au-delà du financement traditionnel.

Par Adama Traoré, Cheick Oumar Fomba
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Adama Traoré, Cheick Oumar Fomba

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Pédagogie

