Richard Halliburton, les odyssées réappropriées

Richard Halliburton était l'écrivain voyageur le plus célèbre de son époque. Le reporter photographe qui a fait voyager toute l'Amérique entre 1925 et 1939. Même l'Europe suivait ses exploits dans les journaux. Le voici sur un éléphant s'apprêtant à passer le col du Grand Saint-Bernard, comme Hannibal. Avant ça, il a nagé le long du Canal du Panama, escaladé le Matterhorn, dormi au sommet de la Grande pyramide, joué dans un film hollywoodien, fait le tour du monde en avion... Ses livres se sont vendus à un million d'exemplaires. A l'aube de la seconde Guerre mondiale, Halliburton a disparu en plein océan Pacifique, à bord d'une jonque traditionnelle démesurée qu'il s'était fait construire à Hong Kong pour relier San Francisco. Entre portrait, récit, biographie et esai, ce livre constitue la première ébauche en langue française de ce héros décalé, injustement oublié, quoiqu'il ait pu inspirer Tintin.