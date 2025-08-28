Inscription
L'autodestruction de la socialdémocratie en Europe

Mathieu Petithomme

La socialdémocratie incarne une gauche réformiste modérée voulant concilier l'Etat-providence et des politiques sociales avec le libéralisme politique et le respect des libertés individuelles. Elle a gouverné dans tous les pays européens depuis 1945, incarnant une alternative progressiste aux libéraux, aux conservateurs et aux nationalistes. Mais au cours des dernières décennies, de nombreux facteurs ont accéléré sa crise idéologique. La mondialisation, le déclin du "monde communiste" et des solidarités, la progression de l'individualisme et la hausse des inégalités ont affecté l'environnement dans lequel les partis de gauche opèrent. En renonçant à toute perspective révolutionnaire, les sociaux-démocrates sont devenus plus gestionnaires. Proposant un tour d'horizon des trajectoires des partis sociaux-démocrates dans 12 démocraties européennes, de la France à l'Italie, en passant par la Grèce, la Pologne et la Roumanie, ce livre insiste sur les facteurs internes de leur crise : il montre l'importance des organisations (plus ou moins ancrées dans les sociétés et les institutions) ; le rôle des tournants idéologiques (notamment l'adoption du logiciel "social-libéral") ; ou encore l'impact des choix stratégiques (dans la représentation des classes moyennes plutôt que populaires). Il traite d'un sujet d'actualité brûlante : le devenir de la gauche, et plus précisément, d'un courant politique autrefois majeur mais aujourd'hui en crise.

Par Mathieu Petithomme
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Mathieu Petithomme

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire des idées politiques

L'autodestruction de la socialdémocratie en Europe

Mathieu Petithomme

Paru le 28/08/2025

296 pages

Editions L'Harmattan

31,00 €

9782336527888
