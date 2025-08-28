Le FLE ou français langue extraordinaire !

Si élision et liaison sont des phénomènes d'ordre phonologique et/ou scriptural caractéristiques de la langue française, ce n'est qu'une propension, qui est elle-même compliquée : l'expression " à la une " existe comme cas ne s'alignant ni sur l'une ni sur l'autre. Ni " congé de recherche " ni " congé sabbatique " n'ont de sens pour les professeurs universitaires qui se consacrent à leur recherche en tirant profit de ce temps : pour eux, c'est, pour mieux dire, une " année septennale destinée exclusivement à la recherche ". Les noms de pays, de langues et/ou de peuples dans le lexique français ne sont pas toujours neutres à l'égard du sens : on dit " travailler comme des Chinois " et non pas " travailler comme des Américains ". Toutes les cartes bancaires appelées " cartes bleues " ne sont pas bleues, les noms de couleurs ne faisant pas toujours référence à des couleurs. Si l'on admet, comme l'avait dit l'ex-gouverneur de la ville de Tokyo à propos du système de numération vicésimale partiellement adopté, que " le français est une langue inapte au calcul ", il en serait de même pour l'anglais qu'il a considéré comme étant une " langue rationnelle " et " internationale " : l'anglais aussi contient des éléments dénués de cohérence par rapport à la règle régissant la formation lexicale des chiffres, tels que les nombres 11 à 19. La flèche descendante sur les panneaux de signalisation installés dans l'espace public ne signifie pas la même chose en France et au Japon... Tels sont les éléments liés au " français langue extraordinaire " que traite le présent volume faisant suite au premier paru en 2021.