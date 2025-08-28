Inscription
Le FLE ou français langue extraordinaire !

Fumiya Ishikawa

Si élision et liaison sont des phénomènes d'ordre phonologique et/ou scriptural caractéristiques de la langue française, ce n'est qu'une propension, qui est elle-même compliquée : l'expression " à la une " existe comme cas ne s'alignant ni sur l'une ni sur l'autre. Ni " congé de recherche " ni " congé sabbatique " n'ont de sens pour les professeurs universitaires qui se consacrent à leur recherche en tirant profit de ce temps : pour eux, c'est, pour mieux dire, une " année septennale destinée exclusivement à la recherche ". Les noms de pays, de langues et/ou de peuples dans le lexique français ne sont pas toujours neutres à l'égard du sens : on dit " travailler comme des Chinois " et non pas " travailler comme des Américains ". Toutes les cartes bancaires appelées " cartes bleues " ne sont pas bleues, les noms de couleurs ne faisant pas toujours référence à des couleurs. Si l'on admet, comme l'avait dit l'ex-gouverneur de la ville de Tokyo à propos du système de numération vicésimale partiellement adopté, que " le français est une langue inapte au calcul ", il en serait de même pour l'anglais qu'il a considéré comme étant une " langue rationnelle " et " internationale " : l'anglais aussi contient des éléments dénués de cohérence par rapport à la règle régissant la formation lexicale des chiffres, tels que les nombres 11 à 19. La flèche descendante sur les panneaux de signalisation installés dans l'espace public ne signifie pas la même chose en France et au Japon... Tels sont les éléments liés au " français langue extraordinaire " que traite le présent volume faisant suite au premier paru en 2021.

Par Fumiya Ishikawa
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Fumiya Ishikawa

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Didactique

Le FLE ou français langue extraordinaire !

Fumiya Ishikawa

Paru le 28/08/2025

138 pages

Editions L'Harmattan

18,00 €

9782336500089
