Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

L'encadrement juridique des cryptoactifs au sein de l'espace UMOA

Marie-Lyse Dogbeavou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le sujet des cryptoactifs en Afrique de l'Ouest francophone est un sujet qui passionne les usagers autant qu'il inquiète autorités étatiques et institutions financières ouest africaines. Dans un contexte de développement constant en matière bancaire et financière, il est aberrant aujourd'hui de voir les Etats africains francophones accumuler un retard sur ces nouveaux outils financiers pleinement adoptés par les Etats africains anglophones ainsi que par d'autres pays (USA, France, Chine, Japon, Brésil...). Bien que cette politique de l'autruche permette d'offrir à nos Etats africains et institutions financières une certaine assurance et témoigne de leur indécision en la matière, il apparaît impérieux, aujourd'hui, de prendre le problème à bras-le-corps afin de permettre une intégration et un usage optimal de ces nouveaux éléments financiers. Axé sur "? l'encadrement juridique des cryptoactifs ? " en Afrique de l'Ouest, cet ouvrage, loin de se cantonner à la réglementation des crypto-monnaies et autres actifs numériques, va plus loin en posant et en analysant ? : - le contexte et le développement des cryptoactifs, - leur cadre juridique actuel, - les problématiques relatives à leur régulation. Il envisage également des propositions pour un cadre juridique adapté avec des perspectives d'avenir et invite les praticiens du droit, les travailleurs d'institutions financières, les Etats ou toute autre personne intéressée, à une réflexion approfondie sur le sujet, à l'heure où l'Afrique de l'Ouest francophone doit relever des défis économiques et technologiques, souvent liés à des réalités locales très spécifiques.

Par Marie-Lyse Dogbeavou
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Marie-Lyse Dogbeavou

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Philosophie du droit

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'encadrement juridique des cryptoactifs au sein de l'espace UMOA par Marie-Lyse Dogbeavou

Commenter ce livre

 

L'encadrement juridique des cryptoactifs au sein de l'espace UMOA

Marie-Lyse Dogbeavou

Paru le 28/08/2025

172 pages

Editions L'Harmattan

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336480824
9782336480824
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.