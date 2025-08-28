L'encadrement juridique des cryptoactifs au sein de l'espace UMOA

Le sujet des cryptoactifs en Afrique de l'Ouest francophone est un sujet qui passionne les usagers autant qu'il inquiète autorités étatiques et institutions financières ouest africaines. Dans un contexte de développement constant en matière bancaire et financière, il est aberrant aujourd'hui de voir les Etats africains francophones accumuler un retard sur ces nouveaux outils financiers pleinement adoptés par les Etats africains anglophones ainsi que par d'autres pays (USA, France, Chine, Japon, Brésil...). Bien que cette politique de l'autruche permette d'offrir à nos Etats africains et institutions financières une certaine assurance et témoigne de leur indécision en la matière, il apparaît impérieux, aujourd'hui, de prendre le problème à bras-le-corps afin de permettre une intégration et un usage optimal de ces nouveaux éléments financiers. Axé sur "? l'encadrement juridique des cryptoactifs ? " en Afrique de l'Ouest, cet ouvrage, loin de se cantonner à la réglementation des crypto-monnaies et autres actifs numériques, va plus loin en posant et en analysant ? : - le contexte et le développement des cryptoactifs, - leur cadre juridique actuel, - les problématiques relatives à leur régulation. Il envisage également des propositions pour un cadre juridique adapté avec des perspectives d'avenir et invite les praticiens du droit, les travailleurs d'institutions financières, les Etats ou toute autre personne intéressée, à une réflexion approfondie sur le sujet, à l'heure où l'Afrique de l'Ouest francophone doit relever des défis économiques et technologiques, souvent liés à des réalités locales très spécifiques.