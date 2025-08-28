Ma première playlist des petites fées

Ecoute les chansons préférées des petites fées ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Quelles chansons sont sur la playlist des petites fées ? Dans le monde magique des petites fées, on écoute : " Vole, vole papillon " ; " Dansons la capucine " ; " Coccinelle demoiselle " ; " Pâquerette en collerette " ; " A la volette " ; " A la clairefontaine " et on s'endort en écoutant " Un petit grain d'or ". Au fil des 7 puces sonores et des douces illustrations de Kabuki, on accompagne la joyeuse promenade musicale aux accents magiques de ces adorables créatures. Nouveau : 7 puces sonores et 2 piles AAA + volume réglable