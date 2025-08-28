Panique en sixième

Comment survivre au collège quand une mascotte constituée de vos angoisses prend vie et vous conseille les pires choses à faire ? Elliot, onze ans, fait sa rentrée en sixième. Dès qu'il pose un pied dans la cour du collège, c'est la cata. Tout son stress prend vie et voilà qu'une drôle de créature entre en scène : une boule d'angoisse sur pattes qui devient son amie imaginaire, pour le meilleur et surtout pour le pire ! Encore plus anxieuse qu'Elliot, elle s'est donné pour mission de l'avertir des dangers qui l'attendent. Problème : ses conseils vont transformer la vie du collégien en un véritable calvaire !