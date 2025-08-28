Inscription
#Roman jeunesse

Panique en sixième

Nicolas Jaillet, Théo Grosjean

ActuaLitté
Comment survivre au collège quand une mascotte constituée de vos angoisses prend vie et vous conseille les pires choses à faire ? Elliot, onze ans, fait sa rentrée en sixième. Dès qu'il pose un pied dans la cour du collège, c'est la cata. Tout son stress prend vie et voilà qu'une drôle de créature entre en scène : une boule d'angoisse sur pattes qui devient son amie imaginaire, pour le meilleur et surtout pour le pire ! Encore plus anxieuse qu'Elliot, elle s'est donné pour mission de l'avertir des dangers qui l'attendent. Problème : ses conseils vont transformer la vie du collégien en un véritable calvaire !

Chez Pocket

|

Auteur

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

Paru le 28/08/2025

192 pages

Pocket

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266349680
9782266349680
© Notice établie par ORB
plus d'informations

