#Roman jeunesse

Bridget Vanderpuff Tome 4

Martin Stewart, Eric Betsch, Marine Gosselin

ActuaLitté
UNE NOUVELLE AVENTURE DE LA MEILLEURE MAUVAISE PATISSIERE AU MONDE ! Bridget et Tom se rendent à Alpobeurre pour rendre visite à Vivienne Velours, la plus grande chocolatière du monde. Mais à leur arrivée, un monstre sème la panique parmi les villageois, provoquant l'annulation du célèbre festival du chocolat. Pire encore, le Choc, la plus délicieuse barre chocolatée jamais créée, celle qui fait rêver tous les chocolatiers de la terre et saliver les gourmands, surveillée comme le lait sur le feu... a été croquée ! Qui a pu commettre pareille atrocité ? Et surtout, comment ? Pour percer ce mystère, Bridget et Tom devront suivre un faisceau d'indices déroutants... Seront-ils à la hauteur ? Espérons-le, car l'avenir du chocolat en dépend !

Par Martin Stewart, Eric Betsch, Marine Gosselin
Chez Pocket

|

Auteur

Martin Stewart, Eric Betsch, Marine Gosselin

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

Bridget Vanderpuff Tome 4

Martin Stewart trad. Eric Betsch

Paru le 28/08/2025

304 pages

Pocket

16,20 €

ActuaLitté
9782266336093
