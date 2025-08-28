Bridget Vanderpuff Tome 4

UNE NOUVELLE AVENTURE DE LA MEILLEURE MAUVAISE PATISSIERE AU MONDE ! Bridget et Tom se rendent à Alpobeurre pour rendre visite à Vivienne Velours, la plus grande chocolatière du monde. Mais à leur arrivée, un monstre sème la panique parmi les villageois, provoquant l'annulation du célèbre festival du chocolat. Pire encore, le Choc, la plus délicieuse barre chocolatée jamais créée, celle qui fait rêver tous les chocolatiers de la terre et saliver les gourmands, surveillée comme le lait sur le feu... a été croquée ! Qui a pu commettre pareille atrocité ? Et surtout, comment ? Pour percer ce mystère, Bridget et Tom devront suivre un faisceau d'indices déroutants... Seront-ils à la hauteur ? Espérons-le, car l'avenir du chocolat en dépend !