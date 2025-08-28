Mon ado au lycée, comment s'y retrouver

Toutes les questions/réponses pour l'accompagner dans sa scolarité Le lycée, est-ce vraiment différent du collège ? Comment choisir les spécialités de première et à quel moment ? Comment accompagner mon ado dans la gestion de ses voeux sur Parcoursup ? Comment préparer le bac ? Qu'est-ce que le Grand Oral ? Autant de questions que peuvent se poser les parents lorsque leur enfant aborde cette nouvelle étape cruciale qu'est le lycée, surtout quand il a énormément changé depuis l'époque où ils l'ont eux mêmes fréquenté. Matthieu Colombel a réuni plus de 80 questions régulièrement entendues tout au long de sa carrière, et vient offrir son double regard de parent et de prof sur ce qu'est une scolarité réussie. L'objectif est de fournir les codes aux parents pour comprendre les enjeux du lycée, le calendrier, les étapes importantes, et désamorcer les inquiétudes, les doutes et les incompréhensions sur la scolarité de leur ado. Un livre repère à consulter tout au long des trois ans que dure le lycée général et technologique. Son approche très pratique, conçue comme une grande FAQ aux réponses détaillées, permettra aux parents de piocher en fonction de leurs besoins du moment.