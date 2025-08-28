Plongez au coeur du plus fascinant des services secrets : le KGB. Plus de trente ans après l'effondrement de l'URSS, l'histoire du KGB demeure l'une des pages les plus captivantes de l'histoire soviétique. Progressivement, l'ouverture des archives, la multiplication des témoignages et des révélations ont permis de lever le voile sur le plus secret pilier de l'Etat socialiste. Des débuts de la police politique bolchévique (la Tcheka) en décembre 1917 à l'ultime tentative de sauver le régime en août 1991, il était devenu indispensable de reprendre, corriger, compléter et conclure le récit de ses exploits, ses crimes, ses échecs et ses métamorphoses au long du XXème siècle. Combien d'épisodes jalonnent cette riche histoire : la guerre civile, la GPU, les procès et les purges, la guerre froide, les dissidences ! Combien de personnages hors du commun l'incarnent au fil des années : Lénine, Dzerjinski, Iaogoda, Ejov, Beria, Staline, Andropov ! Et combien de silhouettes ambigües et romanesques qui traversent les couloirs ombrageux de la période soviétique : Munzenberg, Mercader, Philby, Trepper, Kravchenko, Fuchs, Rosenber, jusqu'à un certain... Vladimir Poutine. De son style flamboyant, Bernard Lecomte décrypte l'histoire et les mystères du service secret le plus fascinant du siècle passé.