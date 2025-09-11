Inscription
Vélo bière, vallée de la Loire

Quentin Monein, Charlie Pau

ActuaLitté
Amateurs de cyclisme, de châteaux et de bonnes bières, ce guide est pour vous ! De Nevers à Saint-Nazaire ou de Tours à Nantes en passant par Angers, ce guide pratique et illustré de superbes photographies vous propose 40 itinéraires inédits, sélectionnés et testés par nos auteurs, associés à autant de bières et de brasseries. L'idée ? Découvrir la richesse des paysages de la vallée de la Loire, la faune et la flore de ses parcs naturels, ses magnifiques châteaux et ses vignobles, mais aussi des endroits plus confidentiels et une scène brassicole riche et dynamique ! Pour chaque parcours, des informations détaillées indiquent la durée de l'itinéraire, sa difficulté ou le type de vélo à privilégier, ainsi que les points d'intérêts et curiosités à découvrir. La grande majorité des parcours sont accessibles aux cyclistes amateurs ainsi qu'aux familles. Des tracés GPX gratuits sont également disponibles pour faciliter vos randonnées à vélo.

Par Quentin Monein, Charlie Pau
Chez Helvetiq

|

Auteur

Quentin Monein, Charlie Pau

Editeur

Helvetiq

Genre

guides cyclotourisme

Vélo bière, vallée de la Loire

Quentin Monein, Charlie Pau

Paru le 11/09/2025

272 pages

Helvetiq

22,00 €

ActuaLitté
9782889770458
