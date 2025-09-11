Vélo bière, vallée de la Loire

Amateurs de cyclisme, de châteaux et de bonnes bières, ce guide est pour vous ! De Nevers à Saint-Nazaire ou de Tours à Nantes en passant par Angers, ce guide pratique et illustré de superbes photographies vous propose 40 itinéraires inédits, sélectionnés et testés par nos auteurs, associés à autant de bières et de brasseries. L'idée ? Découvrir la richesse des paysages de la vallée de la Loire, la faune et la flore de ses parcs naturels, ses magnifiques châteaux et ses vignobles, mais aussi des endroits plus confidentiels et une scène brassicole riche et dynamique ! Pour chaque parcours, des informations détaillées indiquent la durée de l'itinéraire, sa difficulté ou le type de vélo à privilégier, ainsi que les points d'intérêts et curiosités à découvrir. La grande majorité des parcours sont accessibles aux cyclistes amateurs ainsi qu'aux familles. Des tracés GPX gratuits sont également disponibles pour faciliter vos randonnées à vélo.