Les mots-clés du droit administratif

Bernard Stirn

Institutions administratives et grandes notions du droit administratif Le droit administratif définit l'organisation et les moyens d'action de l'administration en même temps qu'il assure l'équilibre entre les prérogatives de la puissance publique et les droits des citoyens. Largement construit par la jurisprudence du Conseil d'Etat, il repose sur des fondements inscrits dans la longue histoire et connaît aussi d'importantes évolutions, qui se traduisent dans les politiques publiques comme dans la jurisprudence. A partir des mots-clés, cet ouvrage présente les données principales d'un droit au coeur de l'action publique et proche des préoccupations quotidiennes des citoyens. Il explicite les institutions, les décisions, les contrôles. Il en éclaire les données permanentes et permet d'en saisir les évolutions, dans le contexte national comme dans l'espace européen.

Par Bernard Stirn
Chez Editions Dalloz

Auteur

Bernard Stirn

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit administratif général

Les mots-clés du droit administratif

Bernard Stirn

Paru le 28/08/2025

Editions Dalloz

4,00 €

9782247242634
© Notice établie par ORB
