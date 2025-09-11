Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Mythes et légendes du Japon

Gavin Blair, J¿ Saladino, Jô Saladino

ActuaLitté
Une extraordinaire collection dédiée au folklore japonais, où se croisent mythes et légendes ancestrales. Des personnages intrigants, des créatures fantastiques et des décors enchâssés dans la richesse de la culture japonaise animent cette captivante série de 15 contes traditionnels. Les superbes illustrations de l'artiste Jo Saladino apportent une touche de poésie et de raffinement, sublimant ces récits peuplés de monstres légendaires, de créatures surnaturelles et de magie ancienne. Chaque image, délicatement réalisée, donne vie aux contes, créant une atmosphère immersive qui transporte le lecteur au coeur de l'imaginaire japonais. Une collection unique qui ravira petits et grands, passionnés de contes et d'art.

Chez Editions Nuinui

Auteur

Editeur

Genre

Mythologies du monde

Paru le 25/09/2025

176 pages

24,90 €

9782889756476
