#Imaginaire

Ces histoires qui nous hantent

Constance de Mascureau, Amy Goldsmith

ActuaLitté
Après Le Chant des sirènes, le nouveau YA glaçant d'Amy Goldsmith ! Il y a d'étranges histoires qui hantent le manoir de la famille Wren. Depuis que Meg a été expulsée de son école d'art de Greyscott's, plus personne ne lui parle. Alors, lorsqu'on lui propose de venir fêter Halloween chez les Wren, elle voit en cette invitation une dernière chance de rédemption. Intelligents, beaux et riches, les jumeaux Wren font la fierté de l'école. Mais la maison familiale des Wren est loin d'offrir le séjour idyllique auquel Meg s'attendait. Les chambres sont humides et envahies de courants d'air, les miroirs sont tous recouverts de draps, et son étang aux eaux troubles semble l'appeler... Meg va vite devoir comprendre les secrets inquiétants que cachent les lieux ainsi que la mystérieuse famille Wren.

Par Constance de Mascureau, Amy Goldsmith
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Constance de Mascureau, Amy Goldsmith

Editeur

Robert Laffont

Genre

Mondes fantastiques

Ces histoires qui nous hantent

Amy Goldsmith trad. Constance de Mascureau

Paru le 28/08/2025

33 pages

Robert Laffont

19,50 €

ActuaLitté
9782221272039
