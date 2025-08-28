Et si votre vie ne dépendait pas de ce que vous faites... mais de l'énergie que vous dégagez ? On connaît tous des " personnes solaires " à qui la vie semble sourire. Or, rayonner se cultive... en élevant son niveau vibratoire. Et c'est peut-être la seule chose dont nous devrions nous préoccuper, car le reste en découle : santé, rencontres, bien-être, succès, créativité - l'abondance sous toutes ses formes ! Dans Vibrer juste , Kara Molinari nous apprend à repérer nos blocages énergétiques et à les transformer. Héritière d'un savoir de guérison, elle propose une approche globale - corps, mental, coeur, lieux - qui lie traditions ancestrales et recherches scientiques contemporaines. A travers 27 secrets, du plus terrien au plus spirituel, elle nous invite à découvrir une façon d'être au monde où l'essentiel est à la portée de tous : eau dynamisée, nutrition vivante, respiration consciente, détox mentale, bains de forêt, postures et mouvements, création de lieux ressource, etc.