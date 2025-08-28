Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Vibrer juste

Kara Molinari

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si votre vie ne dépendait pas de ce que vous faites... mais de l'énergie que vous dégagez ? On connaît tous des " personnes solaires " à qui la vie semble sourire. Or, rayonner se cultive... en élevant son niveau vibratoire. Et c'est peut-être la seule chose dont nous devrions nous préoccuper, car le reste en découle : santé, rencontres, bien-être, succès, créativité - l'abondance sous toutes ses formes ! Dans Vibrer juste , Kara Molinari nous apprend à repérer nos blocages énergétiques et à les transformer. Héritière d'un savoir de guérison, elle propose une approche globale - corps, mental, coeur, lieux - qui lie traditions ancestrales et recherches scientiques contemporaines. A travers 27 secrets, du plus terrien au plus spirituel, elle nous invite à découvrir une façon d'être au monde où l'essentiel est à la portée de tous : eau dynamisée, nutrition vivante, respiration consciente, détox mentale, bains de forêt, postures et mouvements, création de lieux ressource, etc.

Par Kara Molinari
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Kara Molinari

Editeur

Robert Laffont

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vibrer juste par Kara Molinari

Commenter ce livre

 

Vibrer juste

Kara Molinari

Paru le 28/08/2025

33 pages

Robert Laffont

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221258187
9782221258187
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.