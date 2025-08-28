Inscription
L'audace de la fraternité

Jean-Luc Vesco, Jean-Paul Vesco, Philippe Verdin

Archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco livre ici le coeur de sa pensée : il ne peut y avoir de paix sur terre, ni de salut pour l'humanité sans une révolution de la fraternité. La nomination de Jean-Paul Vesco comme cardinal en décembre 2024 a surpris tout le monde, tant son profil est à l'opposé d'un homme d'appareil. Sa parole est franche, prophétique ; sa simplicité fait de lui l'un des personnages les plus chaleureux de l'Eglise catholique. Dans ce livre, il raconte, en un premier temps, au fil d'un entretien, son parcours, ses combats. Il plaide avec vigueur pour des relations plus fraternelles dans l'Eglise. Dans un deuxième temps il réunit quelques-uns de ses textes les plus audacieux, écrit en vue d'une réforme de l'Eglise, pour la rendre ouverte, simple et fraternelle. A l'heure de tous les replis et des rétrécissements égoïstes, voici un plaidoyer authentique pour la fraternité, écrit par un cardinal qui n'a pas froid aux yeux. La parole rare et vraie d'un serviteur selon l'esprit du pape François. Un souffle évangélique. "Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. [...]Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un des ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait."

L'audace de la fraternité

Jean-Luc Vesco, Jean-Paul Vesco

Paru le 28/08/2025

182 pages

Cerf

14,90 €

