Organiser sa direction d'école

Anaïs Proy, Valérian Florentin

Un ouvrage-outil clé en main à destination des directrices et directeurs d'école. Il permet d'appréhender tout ce qu'il faut savoir sur la direction d'école. Tout ce qu'il faut pour une année de direction : - Les missions du directeur d'école, - Les évènements clés, - Les ressources pour diriger une école. Un ouvrage pratique, clair et concret : - Des modèles d'organisation de réunions, - Des tutos pour gérer les différents outils de direction, - Des conseils et des bons plans, - Des cas pratiques, - Des cartes mentales...

Par Anaïs Proy, Valérian Florentin
Chez Nathan

|

Auteur

Anaïs Proy, Valérian Florentin

Editeur

Nathan

Genre

Pédagogie

Organiser sa direction d'école

Anaïs Proy, Valérian Florentin

Paru le 20/08/2025

192 pages

Nathan

22,50 €

9782095057534
