Pour une école de l'empathie, du CP au CM2

Pour une école de l'empathie (cycles 2&3) permet de PREVENIR le harcèlement, GERER les conflits et AJUSTER sa posture. L'ouvrage présente les actions à mettre en oeuvre pour favoriser un climat de classe et d'école apaisé et sécurisant. Pour un climat de classe apaisé et sécurisant. Pour développer une communauté scolaire " soutenante " et inclusive. Un ouvrage qui propose : - Des clés pour prévenir les violences et le harcèlement avec des activités sur les émotions, le consentement, les stéréotypes, la coopération et la confiance. - Des conseils et des fiches pour ajuster sa posture, son discours et son attitude avec les enfants et avec les adultes. - Des outils pratiques à mettre en place avec les élèves pour gérer les conflits et les problèmes de communication (ex. : messages clairs, DESC). Les points forts - 16 planches illustrées détachables : images pour s'exprimer, cartes émotions... - Une proposition de programmation clé en main Planches à vidéoprojeter, roue des besoins, affichages et modèles de fiches à télécharger.