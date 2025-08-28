Inscription
#Roman jeunesse

Perdus dans la forêt

Laurent Audouin, Hélène Montardre

Suivre les balises ne suffit pas toujours ! Quand Matt et Lisbeth se perdent en forêt, leur aventure devient une véritable leçon de survie et d'orientation. Découvrez comment ils retrouveront leur chemin ! Résumé : Matt et Lisbeth sont ravis de partir explorer la forêt par eux-mêmes. Suivre les balises colorées sur le sentier semble facile et amusant... jusqu'au moment où ils réalisent qu'ils sont complètement perdus ! Alors que la forêt devient de plus en plus inquiétante autour d'eux, les deux amis devront garder leur sang-froid et mettre en pratique leurs connaissances. Carte, boussole, points cardinaux - ces outils deviendront leurs meilleurs alliés pour retrouver leur chemin et sortir de cette situation périlleuse. Ce roman combine aventure passionnante et apprentissage concret. A travers cette histoire rythmée, les enfants dès 7 ans découvriront les bases de l'orientation en nature tout en vivant une aventure captivante. La collection Etoile Filante accompagne votre enfant vers la lecture indépendante. Conçue comme une passerelle avant les grands romans, elle offre des textes parfaitement adaptés aux jeunes lecteurs qui souhaitent gagner en autonomie ! Avec ces histoires captivantes, votre enfant pourra lire et relire ses livres où il veut, quand il veut, développant ainsi son goût pour la lecture et son imagination...

Chez Nathan

|

Auteur

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

Paru le 28/08/2025

64 pages

Nathan

7,90 €

9782095050849
