Je veux aller à l'école

Erwan Fagès, Catherine de Lasa

Découvrez l'histoire touchante de Filomena, brillante élève de Madère qui en 1965 se bat pour son droit d'étudier face aux contraintes familiales. Un roman inspirant sur la soif d'apprendre ! Résumé : Sur l'île de Madère en 1965, Filomena est une élève exceptionnelle dont le talent est reconnu par sa maîtresse, qui voit en elle une future professeure de lycée. Mais à cette époque, la réalité est bien différente des rêves : la plupart des enfants de l'île ne poursuivent pas leur scolarité, et les parents de Filomena, trop modestes pour financer ses études au collège, ont déjà décidé de son avenir. Sa mère est catégorique : la fillette devra travailler à la ferme familiale. Face à cette injustice, Filomena va-t-elle abandonner son rêve d'étudier ou trouvera-t-elle le courage de défendre sa passion pour l'apprentissage ? Ce roman de vie quotidienne aborde avec sensibilité des thèmes essentiels comme l'accès à l'éducation, la persévérance et l'égalité des chances. A travers l'histoire de Filomena, les enfants découvriront une réalité historique et géographique différente tout en s'identifiant aux émotions universelles du personnage. La collection Etoile Filante accompagne votre enfant vers la lecture indépendante. Conçue comme une passerelle avant les grands romans, elle offre des textes parfaitement adaptés aux jeunes lecteurs qui souhaitent gagner en autonomie ! Avec ces histoires captivantes, votre enfant pourra lire et relire ses livres où il veut, quand il veut, développant ainsi son goût pour la lecture et son imagination... Spécial enseignants : Des ressources pédagogiques sont disponibles pour étudier cet ouvrage en classe.

Autres collections (6 à 9 ans)

Paru le 28/08/2025

48 pages

6,50 €

9782095050832
