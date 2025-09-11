Inscription
#Essais

Mon cahier de talismans & amulettes

Emilie Courts

ActuaLitté
40 talismans et amulettes à fabriquer, pour bénéficier de leur pouvoir bienfaisant et réaliser tous vos souhaits Objets empreints de mystère et de symbolisme, réputés pour apporter protection, chance, amour ou bonheur à ceux qui les portent, les talismans et les amulettes matérialisent un lien invisible entre l'univers et nous. Bénéficiez à votre tour de leur protection et de leurs pouvoirs grâce aux conseils de ce cahier, qui vous dévoile comment élaborer de subtils mélanges d'ingrédients magiques pour profiter pleinement de leurs vibrations positives. - Les bases pour réaliser un talisman ou une amulette : savoir choisir les bons éléments, se mettre en condition, consacrer son amulette... - 40 talismans et amulettes à fabriquer, classés par actions pour trouver facilement celui qu'il vous faut : attirer la chance, l'amour, la paix ou la prospérité, protéger des énergies négatives, s'ouvrir à la divination, favoriser de bonnes relations, etc. - Pour chaque talisman : les ingrédients nécessaires, le moment idéal pour le fabriquer, les formules à prononcer ou les symboles à dessiner, les étapes de réalisation pas à pas, comment le porter, les méthodes de rechargement et de purification. - Des tables de correspondances détaillées (symboles, alphabets, couleurs, plantes, cristaux, métaux, encens...).

Par Emilie Courts
Chez Editions Mosaïque-Santé

|

Auteur

Emilie Courts

Editeur

Editions Mosaïque-Santé

Genre

Magie

Commenter ce livre

 

Mon cahier de talismans & amulettes

Emilie Courts

Paru le 11/09/2025

64 pages

Editions Mosaïque-Santé

9,00 €

ActuaLitté
9782849393284
© Notice établie par ORB
