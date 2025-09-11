Inscription
Mon cahier des points trigger

Keren Darmon Constantini

Découvrez la technique des points trigger pour dire adieu à vos douleurs, rapidement et efficacement ! Vous avez la sensation d'avoir un noeud dur dans un muscle, provoquant une douleur aiguë, que vous soyez en mouvement ou au repos ? Il s'agit d'un point trigger, une zone de tension musculaire qui apparaît fréquemment en cas de posture longtemps maintenue, de gestuelle répétitive, de chocs musculaires, etc. La solution ? Une méthode simple et naturelle d'automassages, pour soulager la douleur rapidement et efficacement, de façon durable. A appliquer sur vous-même ou sur vos proches, n'importe où et n'importe quand ! Grâce à ce cahier très illustré, la technique des points trigger n'aura plus aucun secret pour vous : - Les points trigger en 10 questions-réponses : qu'est-ce qu'un point trigger, comment se forme-t-il, quels types de douleurs déclenche-t-il, que ressent-on quand on palpe un point trigger ? - Travailler son ressenti : des exercices pour apprendre à localiser correctement un point trigger. - Les différentes techniques pour relâcher un point trigger : quels massages ? Pendant combien de temps ? A quelle fréquence ? Quels outils sont nécessaires ? - Pratique : pour chaque douleur (cervicale, lombaire, genou, mal de tête...), une fiche illustrée donne la localisation précise du muscle atteint et indique comment trouver le point trigger à désamorcer, l'automassage à réaliser pour le soulager, ainsi que des étirements pour un bien-être encore plus profond. - Des dessins précis pour repérer facilement les muscles porteurs de points trigger.

Par Keren Darmon Constantini
Chez Editions Mosaïque-Santé

Auteur

Keren Darmon Constantini

Editeur

Editions Mosaïque-Santé

Genre

Autres médecines douces

Mon cahier des points trigger

Keren Darmon Constantini

Paru le 11/09/2025

64 pages

Editions Mosaïque-Santé

9,00 €

9782849393130
