
#Essais

Mon cahier de premiers secours physiques et santé mentale

Aurore Esclauze

ActuaLitté
Les gestes de premiers secours (physiques et santé mentale) à la portée de tous. Que faire en cas d'accident ? Comment réagir quand une personne perd connaissance ? S'étouffe ? Fait une mauvaise chute ou un malaise cardiaque ? Avec un minimum de connaissances, on peut parfois sauver une vie, tout simplement. Ces gestes précieux, il suffit de quelques heures pour les apprendre. Ce cahier pratique et très illustré présente les notions utiles pour évaluer une situation, assurer la sécurité de chacun, obtenir des secours adaptés et réaliser les premiers soins (poser un bandage, stopper une hémorragie, faire un massage cardiaque, etc.). Il aborde également les premiers secours en santé mentale : TOC, bipolarité, schizophrénie, dépression résistante... Comment en reconnaître les signes, adopter le bon comportement, guider et, en cas de crise, agir le plus efficacement ? Pour chaque situation (malaise vagal, fracture, arrêt cardiaque, etc.), une fiche très concrète détaille étape par étape les gestes à faire, dans quels cas appeler les secours et les symptômes à surveiller. Avec cet ouvrage, les gestes qui sauvent sont enfin à la portée de tous, pour avoir les bons réflexes et faire face aux situations d'urgence sereinement.

Par Aurore Esclauze
Chez Editions Mosaïque-Santé

|

Auteur

Aurore Esclauze

Editeur

Editions Mosaïque-Santé

Genre

Secourisme

Paru le 11/09/2025

80 pages

Editions Mosaïque-Santé

10,00 €

ActuaLitté
