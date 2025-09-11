Poor de Katriona O'Sullivan a créé l'événement lors de sa parution en Irlande en 2023. Son autrice, aujourd'hui professeure d'université, y raconte sans fard sa lente et difficile émancipation de son milieu familial : toxicomanes, ses parents ont longtemps vécu dans la plus grande précarité à Coventry, avant de retourner en Irlande, leur pays d'origine. Rien ne la destinait à faire des études, et encore moins à devenir écrivaine. Or ce récit de vie frappe par l'élégance de sa prose. Il a été comparé en Irlande à On s'est déjà vu quelque part ? de Nuala O'Faolain (Sabine Wespieser éditeur, 2002). Dès le départ, le ton est donné : à la première personne, l'autrice raconte, sans fioriture aucune et à hauteur de l'enfant de six ans qu'elle était alors comment, entrant dans sa chambre au bon moment, elle a sauvé in extremis son père d'une overdose. La narration est limpide, la petite fille dit simplement son chagrin et son désarroi. Katriona O'Sullivan a grandi avec l'envie d'apprendre et de découvrir le monde. Si elle est parvenue à conserver cet élan, malgré l'extrême pauvreté et le chaos régnant chez elle, c'est grâce aux enseignants qui ont su lui tendre la main, ne serait-ce qu'en lui permettant de se laver dans les toilettes de l'école. Ce parcours, semé d'embûches - après être tombée enceinte, elle s'est retrouvée sans abri à quinze ans -, l'autrice le raconte avec une justesse et une simplicité qui forcent l'admiration. Jamais elle ne sombre dans le misérabilisme ni dans le sensationnalisme, alors que tout dans ces expériences extrêmes aurait pu l'y conduire. Jamais non plus elle ne s'attribue le mérite d'avoir su résister à ces circonstances. Bien au contraire, elle rend justice à ceux qui l'ont aidée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, proposant, chemin faisant, une formidable galerie de portraits. Lumineux et pudique, son livre dégage une incontestable force d'émotion.