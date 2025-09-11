Inscription
#Roman francophone

Ce que recouvre la neige

Stéphane Lavaud

ActuaLitté
Dans un chalet isolé, un homme brisé par une déception amoureuse se prépare à accueillir la mort. Mais une visite inattendue pourrait bien tout remettre en question. Un homme en quête de sa propre fin. Une femme qui vient bousculer sa réalité. Ensemble, ils vont jouer à un jeu mortel. Qui, de la vie ou de la mort, sortira vainqueur ? Suite à une déception sentimentale, un homme s'isole dans un chalet retiré où profondément meurtri et déprimé, il y attend la mort. Alors qu'une tempête de neige fait rage, une inconnue frappe à sa porte. Prétextant avoir été surprise par la tempête, elle cherche un refuge. Rapidement, l'homme devine que cette femme n'est autre que la mort personnifiée et qu'elle est venu pour l'emporter. Celle-ci lui propose un marché : raconter l'histoire tragique qui l'a amené à souhaiter mourir et selon son récit, elle déciderait de son sort. Une fois son récit achevé, son hôte mystérieuse lui montre un visage tout à fait inattendu, le poussant à douter de tout, même de sa propre raison. Et si la mort avait un visage ? Et si ce visage était celui de la vérité ?

Par Stéphane Lavaud
Chez La Part Commune

|

Auteur

Stéphane Lavaud

Editeur

La Part Commune

Genre

Littérature française

Ce que recouvre la neige

Stéphane Lavaud

Paru le 11/09/2025

130 pages

La Part Commune

17,90 €

ActuaLitté
9782844185228
© Notice établie par ORB
