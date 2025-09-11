Inscription
L'Agence spatiale européenne

Anne-Marie Balenbois

L'Agence spatiale européenne (ESA) est au coeur des grandes avancées scientifiques et technologiques européennes. Ce livre propose une découverte claire et structurée de ses missions : observer la Terre, explorer le Système solaire, lancer des satellites, participer à la Station spatiale internationale, développer des technologies utiles au quotidien comme la navigation ou les télécommunications. Il explique comment fonctionne l'ESA, ses collaborations internationales, ses projets futurs, et les métiers liés à l'espace. Accessible dès le collège, cet ouvrage s'appuie sur des exemples concrets, des infographies et des anecdotes pour rendre l'espace compréhensible et captivant. Il permet de mieux saisir le rôle de l'Europe dans l'exploration spatiale et les applications civiles de l'espace. Un outil précieux pour les jeunes, les enseignants, les familles et tous ceux qui veulent comprendre à quoi sert l'espace aujourd'hui.

Par Anne-Marie Balenbois
Chez Nouvelle Arche de Noé

Auteur

Anne-Marie Balenbois

Editeur

Nouvelle Arche de Noé

Genre

Astronomie - Initiation

L'Agence spatiale européenne

Anne-Marie Balenbois

Paru le 11/09/2025

56 pages

Nouvelle Arche de Noé

11,00 €

9782843682735
