La fausse tombe de Marguerite Cumel

Croix séverine de La, Ayaluna, Séverine de La Croix

Je m'appelle Fée. A mes trois mois, j'ai été enlevée par des trolls, puis vendue à un couple de vampires qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Depuis, je vis à Estria, l'une des plus grandes villes secrètes des créatures de la nuit. Et ces derniers temps, il s'y trame de drôles de choses... De mon côté, j'ai décidé d'aller vivre dans le monde des humains. Je suis déterminée à rencontrer Eryne, le changelin qui a pris ma place, et à retrouver les trolls qui nous ont échangées, elle et moi, à notre naissance !

Par Croix séverine de La, Ayaluna, Séverine de La Croix
Chez Jungle

Auteur

Croix séverine de La, Ayaluna, Séverine de La Croix

Editeur

Jungle

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Paru le 11/09/2025

15,95 €

9782822244817
