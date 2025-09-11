La fausse tombe de Marguerite Cumel

Je m'appelle Fée. A mes trois mois, j'ai été enlevée par des trolls, puis vendue à un couple de vampires qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Depuis, je vis à Estria, l'une des plus grandes villes secrètes des créatures de la nuit. Et ces derniers temps, il s'y trame de drôles de choses... De mon côté, j'ai décidé d'aller vivre dans le monde des humains. Je suis déterminée à rencontrer Eryne, le changelin qui a pris ma place, et à retrouver les trolls qui nous ont échangées, elle et moi, à notre naissance !