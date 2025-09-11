Inscription
#Roman francophone

Un été d'orage

Corinne Javelaud

1942. Dans un Paris occupé dans lequel elle se sent prisonnière, Eulalie Fontanel tente de survivre. En acceptant de devenir danseuse aux Folies Bergère pour nourrir sa fille Beata, elle a l'impression de trahir son mari, envoyé au front. Le pire, c'est d'avoir attiré l'attention de Lubin Von Baden, un mystérieux officier de l'armée allemande qui la poursuit de ses assiduités. Alors, pour son bien et celui de sa fille, elle décide de fuir et se réfugie chez des cousins en Charente. Des décennies plus tard, Beata tente de découvrir les secrets de cette époque troublée lors de laquelle sa mère tentait d'échapper aux orages de la guerre...

Par Corinne Javelaud
Chez Editions De Borée

|

Auteur

Corinne Javelaud

Editeur

Editions De Borée

Genre

Poitou-Charentes

Un été d'orage

Corinne Javelaud

Paru le 11/09/2025

280 pages

Editions De Borée

20,40 €

9782812940675
