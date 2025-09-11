L'ombre d'un héros

Pourquoi un pilote d'hélicoptère, ancien héros de guerre, a-t-il été retrouvé assassiné dans une maison close du Cumbria, au nord de l'Angleterre ? Pourquoi l'enquête a-t-elle été confiée par le MI5 à Washington Poe et Tilly Bradshaw, chargés au sein de la National Crime Agency, de traquer les tueurs en série ? La 4e enquête de Washington Poe, par M. W. Craven, lauréat du CWA Gold Dagger Award pour Le Cercle de pierres , qui s'est vu décerner pour ce roman le CWA Ian Flemming Steel Dagger Award Pourquoi des individus portant des masques de James Bond ont-ils orchestré un casse d'une audace inouïe pour repartir les mains vides ? Pourquoi un pilote d'hélicoptère, ancien héros de guerre, a-t-il été assassiné dans une maison close du Nord de l'Angleterre, en marge d'un sommet international ? Et pourquoi les services secrets britanniques ont-ils confié l'affaire à Washington Poe et Tilly Bradshaw, de la National Crime Agency, qui d'ordinaire traquent les tueurs en série ? Les zones d'ombre sont si nombreuses au début de cette enquête que le chemin pour la résoudre promet d'être sinueux. Mais Poe est plus obstiné que jamais et Tilly toujours pleine de ressources... Le duo formé par l'inspecteur rétif à toute autorité et la jeune geek socialement décalée est au sommet de sa forme !