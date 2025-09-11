Inscription
#Essais

Préparer et bien vivre sa retraite

Anna Dubreuil, Agnès Chambraud

Trouvez les réponses à toutes vos questions : A quel âge pouvez-vous partir ? Pouvez-vous bénéficier d'un départ anticipé ? D'une retraite progressive ? Quel sera le montant de votre future retraite ? Comment maintenir votre niveau de vie ? Cumul emploi-retraite : comment obtenir une seconde pension ? Quelles décisions prendre pour votre logement ? Patrimoine : comment protéger votre famille ? Comment profiter de votre nouveau temps libre ? Un guide vraiment pratique pour résoudre tous vos problèmes : Des cas pratiques. Des conseils simples et accessibles. Les adresses indispensables pour faciliter vos démarches.

Par Anna Dubreuil, Agnès Chambraud
Chez Prat Editions

|

Auteur

Anna Dubreuil, Agnès Chambraud

Editeur

Prat Editions

Genre

Représentation du personnel

Préparer et bien vivre sa retraite

Anna Dubreuil, Agnès Chambraud

Paru le 11/09/2025

280 pages

Prat Editions

24,00 €

9782809520255
© Notice établie par ORB
