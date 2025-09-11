Actes de l'abbaye Notre-Dame de Melleray (1142-1296)

Notre-Dame de Melleray, abbaye cistercienne fille de Pontron, située dans le nord-est du Nantais, aurait été fondée en 1145 par des seigneurs locaux, mais la possibilité d'une création érémitique n'est pourtant pas à exclure. Cette abbaye, contrairement à d'autres en Bretagne, n'a eu qu'un rayonnement restreint malgré un foncier important et la création d'un grand domaine secondaire à Quiheix le long de l'Erdre. En conséquence, peu d'études lui ont été consacrée et aucune édition complète de ses sources pour le Moyen Age n'avait été publiée. Pourtant, à travers les actes de Melleray, on peut appréhender l'histoire de cette abbaye, sa création, ses agrandissements, sa puissance foncière et spirituelle, ainsi que la société laïque des XIIe et XIIIe siècles à travers les dons de l'aristocratie tant nantaise qu'angevine. Les actes de Melleray montrent aussi que l'abbaye, si elle a respecté la stricte règle cistercienne dans ses premières années, s'en est vite éloignée acceptant très vite des dons en rentes, provoquant des relations souvent tendues avec le clergé séculier à propos des dîmes ainsi qu'avec certains descendants de donateurs. Les rapports de l'abbaye avec la papauté et l'épiscopat nantais sont également abordés.