21 jours pour créer son jardin potager

Guide pratique étape par étape pour concevoir son jardin potager, en seulement 21 jours, répartis dans l'année. De l'aménagement de l'espace à la récolte des premiers fruits et légumes, chaque journée apporte des conseils adaptés pour réussir son projet. On apprend à choisir les bonnes plantes, à gérer l'arrosage, à favoriser la biodiversité tout en respectant l'environnement... Un ouvrage accessible, conçu pour tous ceux qui rêvent de cultiver leur propre potager !

Genre

Potager

Paru le 11/09/2025

128 pages

19,90 €

9782707214669
