A la croisée des Alpes et de l'histoire, Patrimoine en Grésivaudan invite à une exploration passionnante de ce territoire riche et pluriel. Cet ouvrage propose une immersion dans le passé et le présent du Grésivaudan, révélant les multiples facettes d'un patrimoine façonné par la nature et les hommes. Des paysages grandioses aux vestiges enfouis, des châteaux médiévaux aux églises séculaires, il retrace les étapes d'une évolution où se mêlent traditions paysannes, essor industriel et innovations contemporaines. A travers des portraits de figures emblématiques, des récits sur les arts, les savoir-faire et même les croyances populaires, il met en lumière l'âme d'un territoire à l'identité forte. Richement documenté, cet ouvrage s'adresse aux passionnés d'histoire, de culture et de patrimoine, mais aussi aux habitants désireux de mieux connaître leur région. Patrimoine en Grésivaudan est une invitation à la découverte et à la transmission, pour préserver et faire vivre un héritage d'exception.