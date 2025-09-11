Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Patrimoine en Grésivaudan

Jean Guibal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la croisée des Alpes et de l'histoire, Patrimoine en Grésivaudan invite à une exploration passionnante de ce territoire riche et pluriel. Cet ouvrage propose une immersion dans le passé et le présent du Grésivaudan, révélant les multiples facettes d'un patrimoine façonné par la nature et les hommes. Des paysages grandioses aux vestiges enfouis, des châteaux médiévaux aux églises séculaires, il retrace les étapes d'une évolution où se mêlent traditions paysannes, essor industriel et innovations contemporaines. A travers des portraits de figures emblématiques, des récits sur les arts, les savoir-faire et même les croyances populaires, il met en lumière l'âme d'un territoire à l'identité forte. Richement documenté, cet ouvrage s'adresse aux passionnés d'histoire, de culture et de patrimoine, mais aussi aux habitants désireux de mieux connaître leur région. Patrimoine en Grésivaudan est une invitation à la découverte et à la transmission, pour préserver et faire vivre un héritage d'exception.

Par Jean Guibal
Chez Presses Universitaires de Grenoble

|

Auteur

Jean Guibal

Editeur

Presses Universitaires de Grenoble

Genre

Isère, Dauphiné

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Patrimoine en Grésivaudan par Jean Guibal

Commenter ce livre

 

Patrimoine en Grésivaudan

Jean Guibal

Paru le 18/09/2025

128 pages

Presses Universitaires de Grenoble

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782706156946
9782706156946
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.