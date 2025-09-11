Dans ce texte personnel, Charles Duquesnoy retrace l'histoire de son arrière-grand-père, Nuta Rychter, déporté pendant la Shoah. Pendant trois ans, Charles a rassemblé des archives de Nuta Rychter provenant de France, de Pologne, d'Israël, d'Allemagne et des Etats-Unis pour reconstituer le parcours d'un homme pris dans les tourments de l'histoire du XXe siècle. A travers une approche de micro-histoire, l'auteur nous fait découvrir les mondes disparus de la Pologne juive, du shtetl de Szydlowiec, et des travailleurs immigrés yiddish de Paris. Ce récit nous plonge également dans l'enfer des camps, un "anti-monde" où les traces laissées par les victimes révèlent une humanité perdue mais qu'on peut encore appréhender en y portant attention. Entre enquête historique et quête personnelle, ce livre s'adresse à ceux qui veulent comprendre, à travers l'histoire d'un individu, les drames universels de l'exil, de la déportation et de la survie.