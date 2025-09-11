Inscription
Python pour la carte micro:bit, cartes V1 et V2

Julien Launay

ActuaLitté
De la taille d'une moitié de carte de crédit et coûtant moins de 20 ? , la carte micro : bit est une carte à microcontrôleur, dont les performances se situent entre un Arduino et un Raspberry Pi. Après avoir conquis le milieu scolaire britannique, cette carte s'est installée en France. En effet, elle est très facilement programmable en Python, qui est dorénavant le langage officiel de programmation au lycée. Ce livre présente les différents aspects du langage Python (variables, boucles, fonctions, listes, exceptions...) à travers la programmation de la carte micro : bit. Le lecteur sera ainsi amené à réaliser divers petits projets : clignotement d'une image, thermomètre digital, alarme anti-intrusion, lancer de dé, chasse au trésor avec boussole, bataille navale, pilotage via un smartphone, etc. Ce cahier pratique intéressera aussi bien les enseignants que les lycéens et en particulier ceux de seconde SNT.

Par Julien Launay
Chez Eyrolles

|

Auteur

Julien Launay

Editeur

Eyrolles

Genre

Langages orientés objet

9782416021466
